01:38, 29 Қараша 2025 | GMT +5
Таиландта су тасқынынан қаза тапқандар саны 145 адамға жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Таиландтың оңтүстігіндегі ауқымды су тасқынынан қаза тапқандар саны 145 адамға жеткені мәлім болды, деп хабарлайды Синьхуа.
Бұл туралы ел үкіметінің ресми өкілі Сирипонг Ангкасакулкиат жұма күні өткен брифингте мәлімдеді.
— Таиландтың оңтүстік аймағында жалпы 145 адам қаза тапты, ең көп зардап шеккен Сонгкхла провинциясында 110 адамның өлімі тіркелді, — деп хабарлады ол.
Бұған дейін Таиландтың оңтүстігінде су тасқыны салдарынан жүздеген турист эвакуацияланғаны хабарланған болатын.
Соңғы үш ғасырдағы ең күшті су тасқынының шығыны 300 миллион доллардан астам сомаға жуықтады.