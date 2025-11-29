KZ
    Таиландта су тасқынынан қаза тапқандар саны 145 адамға жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Таиландтың оңтүстігіндегі ауқымды су тасқынынан қаза тапқандар саны 145 адамға жеткені мәлім болды, деп хабарлайды Синьхуа.

    Число погибших в результате наводнения на юге Таиланда возросло до 145 человек
    Фото: Синьхуа

    Бұл туралы ел үкіметінің ресми өкілі Сирипонг Ангкасакулкиат жұма күні өткен брифингте мәлімдеді.

    — Таиландтың оңтүстік аймағында жалпы 145 адам қаза тапты, ең көп зардап шеккен Сонгкхла провинциясында 110 адамның өлімі тіркелді, — деп хабарлады ол.

    Бұған дейін Таиландтың оңтүстігінде су тасқыны салдарынан жүздеген турист эвакуацияланғаны хабарланған болатын.

    Соңғы үш ғасырдағы ең күшті су тасқынының шығыны 300 миллион доллардан астам сомаға жуықтады.

