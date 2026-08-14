Таиландта туристердің жолжүгін олардың қатысуынсыз ашуға рұқсат етіледі
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылдың 16 қазанынан бастап Таиландта тіркелген жолжүкті сканерлеу кезінде күдік туындаған жағдайда оны иесінің қатысуынсыз ашуға болады, деп хабарлайды Kazinform.
Таиландтың Туризм басқармасының хабарлауынша, қауіпсіздік қызметкерлері күдікті, тыйым салынған немесе ұшу қауіпсіздігіне қауіпті болуы мүмкін деп саналатын заттарды тапса, тіркелген багаж иесінің қатысуынсыз тексеру үшін ашылуы мүмкін.
Чемодан бақыланатын жағдайда және арнайы жерде ашылады. Тексеру процесі бейнежазбаға түсіріледі, ал жазбалар келесі тексеру үшін сақталады. Содан кейін жолаушыға жүгінің ашылып, тексерілгені туралы хабарланады.
— Осының арқасында қауіпсіздік қызметкерлері жолаушының қатысуынсыз қажетті тексеруді жүргізе алады, бұл қосымша кідірістерді болдырмауға және әуе сапарларының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, — делінген Таиланд Туризм басқармасының мәлімдемесінде.
Қауіпсіздік тексерісін жеңілдету үшін қауіпсіздік қызметкерлерінің оларды зақымдамай аша алатынына көз жеткізу үшін халықаралық деңгейде танылған жүк құлыптарын, мысалы, TSA талаптарына сәйкес келетін құлыптарды пайдалану ұсынылды.
Бұдан басқа, Таиландтың Азаматтық авиация басқармасы тіркелген жүкке құнды, нәзік заттарды, маңызды құжаттарды және маңызды жеке заттарды салмауға кеңес береді.
Егер тексеру кезінде қандай да бір мәселелер туындаса немесе багаж зақымдалса, жолаушылар өз әуе компаниясына хабарласуға немесе Таиландтың Азаматтық авиация басқармасына complain.caat.or.th арқылы шағым түсіруге құқылы.
Ведомство Сингапур, Жапония, Оңтүстік Корея және АҚШ сияқты көптеген елде, сондай-ақ Таяу Шығыс пен Еуропаның кейбір елдерінде осындай рәсімдер қазірдің өзінде қолданылып жатқанын атап өтті.