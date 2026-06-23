Такер Карлсон енді Республикалық партияны қолдамайды
АСТАНА. KAZINFORM – Консервативті комментатор және Американың ең танымал жүргізушілерінің бірі Такер Карлсон қараша айындағы аралық сайлау алдында Республикалық партияны қолдамайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды NBC News.
2023 жылы Fox News арнасынан кеткеннен бері өз подкастында үлкен аудитория жинаған Карлсон ақпан айында президент Дональд Трамптың Иранға қарсы соғыс ашу туралы шешімінен кейін консервативті көзқарастарынан бас тартты.
Ол қараша айындағы аралық сайлау алдында подкастында «Мен Республикалық партияны қолдайтыныма ешбір мүмкіндік жоқ» деп мәлімдеп, ондаған жылдар бойы қолдап келген саяси ұстанымынан бас тартты.
Карлсон Израильдің америкалықтар есебінен жүргізген соғысын бірнеше рет сынға алып, партияны сайлаушылары, ел азаматтары және ұлттың мүдделерін білдіре алмады деп айыптады.
— Олар шешімдерді басқа критерийлерге сүйене отырып қабылдайды: бұл компания үшін несімен жақсы, Израиль үшін несімен жақсы, біздің демеушілеріміз үшін несімен жақсы. Бұл жай ғана қате бағыттағы қадам емес, бұл қабылданбайды, бұл опасыздық, бұл адамгершілікке жатпайды және бұлай жалғаса алмайды, — деді Такер Карлсон.
Соғыс басталғаннан кейін ол сол кездегі президенттікке кандидатты қолдағаны және «адамдарды адастырғаны» үшін кешірім сұрап, мұны байқаусызда жасағанын мәлімдеді.
— Мен 35 жыл бойы Республикалық партияны үнемі қорғап келдім, бірақ бұл енді қорғау емес. Сондықтан жоқ, мен ойыннан шығамын. Ал егер мен ойыннан кетіп жатсам, менің ойымша, басқалар да кетіп жатар, — деді Такер Карлсон.
Осыған дейін АҚШ-тың Иранға қарсы операцияларының шығыны қаншаға бағаланғанын хабарладық.