«Тактикалық келіспеушіліктен» кейінгі кездесу: Трамп пен Нетаньяху нені талқылады
АСТАНА. KAZINFORM – Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мен АҚШ президенті Дональд Трамп сейсенбі күні Вашингтонда келіссөз өткізіп, Иранның ядролық қаруға ие болуына жол бермеу жөніндегі ұстанымдарын растады. Бұл туралы Euronews жазды.
Израиль делегациясындағы жоғары лауазымды дереккөздің мәліметінше, кездесу «өте оң» жағдайда өткен.
– Премьер-министр мен президент күн тәртібіндегі негізгі мәселелерді, ең алдымен Иран тақырыбын жан-жақты талқылады, – деді аты-жөні аталмаған дереккөз.
Келіссөз шамамен 90 минутқа созылды. Ақ үй кездесуді «оң әрі нәтижелі» деп бағалады.
Тараптар АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы соғысы дипломатиялық күш-жігер аясында уақытша бәсеңдеген тұста қалыптасқан жағдайды талқылады.
Нетаньяху Израильден аттанар алдында Иран мәселесіне басымдық берілетінін айтып, ел қауіпсіздігін қамтамасыз ету және өңірдегі бейбітшілік аясын кеңейту мақсатын атап өтті.
Бұл Трамптың 2025 жылдың басында Ақ үйге оралуынан кейінгі екі көшбасшының сегізінші кездесуі болды. Сонымен бірге бұл АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы кең ауқымды соғысы басталғалы бері олардың алғашқы жеке келіссөзі.
Кездесу Израильдегі сайлау мен осы жылы өтетін АҚШ-тағы аралық сайлау қарсаңында өтті.
Вашингтонға келгеннен кейін Нетаньяху марқұм сенатор Линдси Грэмді еске алуға арналған жабық кешкі асқа қатысты. Сондай-ақ ол қаралы рәсімге қатысуы тиіс болды.
Келіссөз барысында АҚШ қолдайтын Израиль мен Ливан арасындағы келісімді жүзеге асыру, сондай-ақ Газа секторын қалпына келтіру жөніндегі баяу жүріп жатқан жұмыстар да сөз болғаны хабарланды.
Израиль мен ХАМАС арасындағы соғыс басталғанына үш жылға жуық уақыт өтсе де, Газа секторындағы гуманитарлық ахуал әлі де ауыр. Израиль аймаққа тұрақты түрде соққы жасап келеді.
Бұған дейін Трамп пен Нетаньяху арасындағы қарым-қатынас Иранмен атысты тоқтату келіссөздері кезінде шиеленіскен еді. Трамп Израиль премьер-министрін ашық сынап, кейін оны «өте күрделі адам» деп атаған.
Нетаньяху бұл жағдайды «тактикалық келіспеушілік» деп бағалап, АҚШ пен Израильдің Иранға қатысты түпкі мақсаттары ортақ екенін мәлімдеді.
Айта кетейік, бұған дейін Израиль Премьер-министрі Вашингтонда Трамппен негізінен Иран мәселесін талқылайтынын мәлімдегенін жаздық.