    17:51, 04 Қазан 2025 | GMT +5

    Талдықорған маңында жер сілкінді

    АСТАНА. KAZINFORM —  ҚР ТЖМ «Сейсмологиялык зерттеу институты» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі 2025 жылғы 4 қазанда Астана уақытымен 17 сағат 42 мин жер сілкінісін тіркеді. Бұл туралы ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады.

    зілзала
    Фото: Анадолы

    Жер сілкінісінің ошағы Қазақстан аумағында Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 209 км жерде орналасқан. 

    Сезілетіндігі туралы мәліметтер Жетісу облысы, Текелі қаласы - 2 балл.

     Жетісу облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ аауылы - 2 балл.

     Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ.

