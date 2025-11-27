KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:37, 27 Қараша 2025 | GMT +5

    Талдықорғанда Айзат Жұманованың өліміне қатысты сот отырысы басталды

    ТАЛДЫҚОРҒАН. KAZINFORM – Кісі өлтіру ісі бойынша алғашқы сот отырысы Жетісу облыстық мамандандырылған ауданаралық қылмыстық сотында судья Әділет Бақытовтың төрағалығымен өтті.

    сот
    Фото: Айгерім Көппаева

    Сотталушы – 1992 жылы туған Айбар Жанболат. Сот отырысы кезінде қорғаушы тарап тыңдауды жабық форматта өткізу өтінішін білдірді. Алайда сот өтінішті қанағаттандырмай, сот процесін ашық қалдырды.

    сот
    Фото: Айгерім Көппаева

    Тыңдау барысында мемлекеттік айыптаушы Нұрлан Билібеков айыптау актісін оқыды. Тергеу нұсқасы бойынша, қайғылы оқиға болған күні сотталушы алкогольдік мас күйінде болған. Айзатты ұрып-соғуға қызғаныш себеп болған.

    сот
    Фото: Айгерім Көппаева

    Негізгі сот отырысы 5 желтоқсан күні сағат 10:00-ге белгіленді.

    Еске сала кетсек, Жетісу облысында күйеуі әйелін өлтірді деген күдікке ілінгенін жазған едік.

    Тегтер:
    Талдықорған Сот Қылмыс Кісі өлтіру
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар