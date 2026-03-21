KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    05:33, 21 Наурыз 2026 | GMT +5

    Талдықорғанда есірткі сату арнасы әшкереленді

    ТАЛДЫҚОРҒАН. KAZINFORM — Талдықорғанда есірткі сату арнасы әшкереленіп, 5 келіден астам гашиш тәркіленді. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады.

    полиция
    Фото: ҚР ІІМ

    Талдықорған қаласында Жетісу облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері есірткі затының заңсыз айналымын тоқтатуға бағытталған жедел-іздестіру шараларын жүргізді.

    Операция барысында Еркін ауылында есірткіні заңсыз сақтау және сату күдігімен Талдықорған қаласының 62 жастағы тұрғыны ұсталды. Тергеу әрекеттері шеңберінде полицейлер бақылау жүргізіп, күдіктіден жалпы салмағы 5 грамнан асатын гашиш есірткі затын сатып алынды.

    Тінту кезінде оның тұрғылықты мекенжайынан жасыл түсті, өзіне тән иісі бар өсімдік тектес зат салынған 6 полиэтилен пакет тәркіленді. Сонымен қатар ауладағы сарайдан скотчпен оралған үлкен қара пакет табылып, ішінде жалпы салмағы 5 келіден асатын, өзіне тән иісі бар, алдын ала болжам бойынша гашиш есірткі заты анықталды.

    Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп, барлық мән-жайлар анықталып жатыр.

    Күдіктіге қатысты сот шешімімен денсаулық жағдайына байланысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.

    — Есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес — полиция жұмысының басым бағыттарының бірі. Есірткі сақтау мен таратудың кез келген дерегі қатаң түрде тоқтатылып, кінәлілер заң аясында жауапкершілікке тартылады, — деп атап өтті Жетісу облысы полиция департаментінде.

    ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес, есірткі құралдарын, психотроптық заттарды немесе олардың аналогтарын өткізу мақсатында заңсыз сатып алу, сақтау, тасымалдау, жөнелту немесе өткізу мүлкі тәркіленіп, 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасымен жазаланады.

    Бұған дейін Түркістан облысында екі айда 7 келіден астам есірткі тәркіленгені туралы жазған болатынбыз.

    Тегтер:
    Талдықорған Есірткімен күрес Жетісу облысы Қылмыс Полиция
    Динара Маханова
    Автор
