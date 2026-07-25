Талдықорғанда ыстық судың өшірілген соң моншаларға сұраныс артты ма
АСТАНА. KAZINFORM — 20 шілдеден бастап Талдықорғанда ыстық су бір айға жуық уақытқа өшірілді. 835-тен астам көпқабатты үй, жүздеген мемлекеттік ұйым және мыңдаған жеке үй әдеттегі тұрмыстық қолайлықсыз қалды. Уақытша өшіру қаладағы моншаларға барушылардың көптеп келуіне әкелді ме? Kazinform тілшісі тұтынушылар ағынының қалай өзгергенін және моншалардың сұраныстың артуына қаншалықты дайын екенін зерттеді.
Талдықорғанда 20 шілдеден 17 тамызға дейін ыстық сумен жабдықтау уақытша тоқтатылды. «Талдықорғанжылусервис» КМК мәліметінше, суды өшіру «Басқуат» қазандығы мен қаланың жылу желілерін алдағы жылыту маусымына жыл сайынғы дайындаумен байланысты.
Компанияның мәліметінше, бұл кезеңде 835 көпқабатты үй, 210 мемлекеттік ұйым, 1285 жеке үй және 1322 басқа тұтынушы ыстық сусыз қалып отыр.
«Талдықорғанжылусервис» КМК директоры Абзал Жағыпаровтың айтуынша, жөндеу жұмыстары қыс мезгілінде жылу жүйесінің сенімді және үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін қажет.
Осы арада қаладағы моншалар келушілер санының артуына дайындалып жатыр.
Талдықорғандағы моншалардың бірінің директоры, мекемені 27 жыл басқарып отырған Анатолий Циерт ыстық судың тоқтатылуы келушілер санына әсер етуі мүмкін деп санайды.
— Менің ойымша, келушілер ағыны шамамен 10 пайызға артады. Душ кабиналары ерекше қажет болады. Кешкі уақытта кезек пайда болуы мүмкін, — деді ол.
Оның айтуынша, монша толығымен автономды және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтауға тәуелді емес.
— Біз суды өз қазандығымызбен жылытамыз. Әрбір монша өзінің жылыту механизмін пайдаланады, сондықтан қала бойынша ыстық судың өшуі біздің жұмысымызға әсер етпейді, — деп түсіндірді директор.
Бұл ретте үздіксіз жұмысты қамтамасыз ету үшін айтарлықтай ресурстар қажет.
— Күн сайын шамамен 12 текше метр ыстық су пайдаланамыз. Сондықтан біз келушілерді әдеттегідей қарсы алуға дайынбыз, — деп атап өтті Анатолий Циерт.
Анатолий Циерттің айтуынша, Талдықорған тұрғындарының барлығы ыстық сусыз қалмайды. Көптеген жеке үй иелері тәуелсіз ыстық су жүйелері — қазандықтар, газ немесе электрлік су жылытқыштарды пайдаланады, сондықтан электр қуатының үзілуі оларға аз әсер етеді.
Қолайсыздықтар, ең алдымен, орталықтандырылған ыстық су жүйесіне қосылған көпқабатты үйлердің тұрғындарына әсер етеді.
Еске салсақ, Талдықорған қаласында ыстық сумен жабдықтау 17 тамызға дейін жалғасатын жоспарлы жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін қалпына келтіріледі. Қала әкімдігінде атап өтілгендей, жөндеу жұмыстары үнемі бақыланып отырғанын, ал жүргізілген жұмыстар алдағы жылыту маусымында тұрақты жылумен жабдықтауды қамтамасыз етуі тиіс.