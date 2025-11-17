Талдықорғандағы «Қызыл Тас» саяжайының тұрғындары жол мен судың сапасына шағымданды
ТАЛДЫҚОРҒАН. KAZINFORM — Талдықорғандағы «Қызыл Тас» саяжай аймағының тұрғындары инфрақұрылымның жағдайына наразылық білдірді.
Саяжай тұрғындарының айтуынша, негізгі қатынайтын жолдардың сапасы сын көтермейді: жолдар ойық-ойық, көліктер батпаққа жиі батады, ал күз бен көктем мезгілінде аумақ түгелдей батпаққа айналады.
Тұрғындар шағымданған тағы бір мәселе — судың сапасы. Жергілікті тұрғындар краннан ағатын су ішуге келмейтінін айтты. Бұрын мердігерлер қажетті жұмыстарды жүргіземіз деп уәде бергенімен, кейбір нысандар аяқталмай қалған.
Талдықорған әкімдігінің мәліметіне сәйкес, биыл «Қызыл Тас» саяжай аймағында бірнеше инфрақұрылымдық жоба жүзеге асырылып жатыр. Атап айтқанда, көшелерді жарықтандыру жұмыстары жалғасып жатыр — биыл 17 көшеге жарық орнатылады және барлық жұмыстар жылдың соңына дейін аяқталады деп жоспарланған.
Ішетін сумен қамтамасыз ету мәселесіне келсек, 2024 жылы 24 шақырым су құбыры тартылған. Дегенмен, әкімдік түсіндіргендей, кейбір тұрғындар орталық су жүйесіне қосылмаған. Бұл мәселені шешу үшін билік тұрғындарды орталық желіге қосылуға шақырып отыр.
Сонымен қатар, биыл төрт көшеге асфальт төсеу жоспарланған, олардың жалпы ұзындығы 2,8 км. Үш көшедегі жұмыстар толық аяқталған (2 км). «Орталық» көшесінің 800 метріне жөндеу жұмыстары қараша айында аяқталуы тиіс.
Талдықорған әкімдігі жүзеге асырылып жатқан барлық жобалар ерекше бақылауда екенін атап өтті.
Естеріңізге салсақ, бұған дейін Жетісу облысында тұрғындар қант зауыты жанындағы жағымсыз иіс шығатын қалдықтарға шағымданған болатын.
Еске сала кетейік, Талдықорған қаласы бойынша 200 азамат мерзімді әскери қызметке шақырылатынын жазған едік.