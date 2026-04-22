    09:25, 22 Сәуір 2026 | GMT +5

    Талғарда техногендік сипаттағы төтенше жағдай жариялануы мүмкін

    АСТАНА. KAZINFORM – Алматы облысы Талғар ауданында объектілік деңгейдегі техногендік сипаттағы төтенше жағдай жариялау жоспарланып отыр.

    а
    Фото: wikipedia

    Тиісті шешім жобасы 2026 жылғы 22 сәуірге дейін қоғамдық талқылауға шығарылған. Құжат «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» заңның 33-бабына, «Азаматтық қорғау туралы» заңның 48-бабына және ТЖМ-нің төтенше жағдайларды жіктеу туралы 2023 жылғы 10 мамырдағы №240 бұйрығына сәйкес әзірленген.

    – Жобаға сәйкес төтенше жағдайды Талғар қаласы Асан Қайғы көшесі, 8/1 ғимараты мекенжайы бойынша жариялау ұсынылады. Бұл шешім аудандық төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі комиссияның 2026 жылғы 21 сәуірдегі кезектен тыс отырысының хаттамасына негізделген, – делінген құжатта.

    Бастаманың негізгі мақсаты – орын алған оқиғаның салдарын жедел жою және әрекет етуші қызметтердің жұмысын үйлестіру.

    – Қабылданатын шешім төтенше жағдай салдарын жоюға және тиісті қызметтердің үйлесімді әрекетін қамтамасыз етуге бағытталған. Жобаны іске асыру әлеуметтік-экономикалық немесе құқықтық тұрғыдан теріс салдарға әкелмейді, – деп атап өтілген.

    Айта кетейік, бұған дейін СҚО-да көктемгі су тасқынының екінші толқыны өтіп жатқаны хабарланған болатын.

    Асхат Райқұл
