Талғат Байсуфинов Дінмұхамед Қашкенді не үшін ұлттық құрамаға шақырғанын айтты
АСТАНА. KAZINFORM – Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы бас бапкерінің міндетін уақытша атқарушы Талғат Байсуфинов Лихтенштейнге қарсы ойын алдында БАҚ өкілдері үшін баспасөз мәслихатын өткізді.
Байсуфинов журналистер сұрағына жауап бере отырып, Дінмұхамед Қашкенді не үшін ұлттық құрамаға шақырғанын түсіндірді
– Жаттығу жиыны басталар алдында біз орталық қорғаушылардан екі ойыншы жарақат алуына байланысты бір орталық қорғаушы керек деп шештік. Сол уақытта маған ҚПЛ-дың барлық ойыншысы қамтылған кең деректер базасы ұсынылды. Осы базадағы деректерге байланысты негізгі және резервтегі тізім жасалды. Дінмұхамед Қашкеннің кейінгі көрсеткіштері бағаланып, жас ойыншының деңгейін алдағы уақытта жақынырақ тану үшін оған мүмкіндік берілді, - деді ол.
Талғат Маруаұлы Дінмұхамед Қашкеннің ұлттық құрамаға шақырылуы басқа да ойыншыларға үміт сыйлайтынын айтты.
– Біздің мақсатымыз – жеңіс. Сол себепті сіз-біз болып осы ойыншымызды қолдауға шақырамын. Оның құрамаға қосылуы басқа ойыншыларымызға да үміт сыйлайтыны сөзсіз. Олар да өзін көрсетіп, ұлттық құрама сапына қосылуға ұмтылуы керек. Біздің есігіміз барлық ойыншыға ашық, - деді бас бапкер.
Осыған дейін хабарлағанымыздай, Қазақстан ұлттық құрамасы өз алаңында 10 қазан күні Лихтенштейнді қабылдаса, 13 қазанда сырт алаңда Солтүстік Македониямен шеберлік байқасады.