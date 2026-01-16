Талғат Ғазизов «Kazakh Tourism» басқарма төрағасы қызметіне тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM - Директорлар кеңесінің шешімімен «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ басқарма төрағасы лауазымына Талғат Ғазизов тағайындалды, деп хабарлайды компанияның баспасөз қызметі.
Талғат Ғазизов 1986 жылғы 21 қазанда Астана қаласында дүниеге келген. Ол Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің магистратурасын, «Болашақ» бағдарламасы бойынша Майами университетін тәмамдаған.
Еңбек жолын академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің дүниежүзі тарихы және халықаралық қатынастар кафедрасының оқытушысы қызметінен бастаған.
Кейін ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің ведомстволық ұйымдарында түрлі позицияларда еңбек етті.
«Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ ақпараттық қолдау және PR ілгерілету департаментінің директоры қызметін атқарды. Аманат партиясы орталық аппаратының коммуникациялар және талдау департаментін басқарды. «AQGroup» компаниялар тобында басқарушы директор, «Қазпошта» АҚ филиалы директорының орынбасары болды.
Талғат Ғазизов «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы лауазымына тағайындалғанға дейін 2023 жылдан бастап «Қазпошта» АҚ Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі қызметін атқарды.
