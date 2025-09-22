Тәліптер Трамптың Ауғанстандағы Баграм әуе базасын қайтару туралы талабын қабылдаған жоқ
АСТАНА. KAZINFORM – «Талибан» қозғалысы АҚШ президенті Дональд Трамптың қоқан-лоққысын елемеді және оның Ауғанстандағы 20 жылға созылған соғыс кезінде Вашингтон бақылауында болған Баграм әуе базасын беру туралы талабын қабылдаған жоқ, деп хабарлайды Al Jazeera.
Талибан жексенбі күні «Ауғанстанның тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығы бәрінен маңызды» деп мәлімдеп, АҚШ-ты күш қолданудан бас тартып, бұрынғы келісімдерді орындауға шақырды.
- Сәйкесінше, бұл бұрынғы сәтсіз тәсілдерді қайталамай, шынайылық пен парасаттылық саясатын жүргізу қажеттігін тағы бір рет көрсетеді, - делінген Ауғанстан үкіметінің ресми мәлімдемесінде.
Трамп жақында әуе базасын қайтаруға мүдделі екенін білдірді.
- Қазір біз Ауғанстанмен келіссөз жүргізіп жатырмыз және оны мүмкіндігінше тезірек, дереу қайтарғымыз келеді. Ал егер олар мұны жасамаса, мен не істейтінімді көресіздер, - деді Трамп сенбі күні Ақ үйде тілшілерге.
АҚШ президенті кейінірек TruthSocial әлеуметтік желісінде мәлімдеме жасады.
- Егер Ауғанстан Баграм әуе базасын оны салған АҚШ-қа қайтармаса, келеңсіз жағдайлар болады, - деп жазды Ақ үй басшысы.
Баграм – Кабулдан солтүстікке қарай 50 шақырым жерде орналасқан үлкен әуе базасы. Ол Талибанмен екі онжылдық соғыс кезінде АҚШ-тың негізгі әскери орталықтарының бірі болды. Базаны бақылау 2021 жылы елде қозғалыс билікке келіп, батыс әскерлері шығарылған кезде тәліптер қолына өтті.
Трамп алғаш рет Ұлыбританияға мемлекеттік сапары кезінде Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармермен өткен баспасөз мәслихатында базаны қайтаруға күш салып жүргенін жариялады.
- Біз оны қайтаруға тырысып жатырмыз, өйткені олар бізден бірдеңе алғысы келеді. Біз бұл базаны қайтарғымыз келеді. Бұл базаны қалауымыздың бір себебі, өздеріңіз білетіндей, бұл Қытай ядролық қаруын шығаратын жерден бір сағаттық жерде орналасқан, - деді Америка басшысы.
Трамп сонымен бірге АҚШ Баграмды Талибанға «жай ғана» бергенін мәлімдеді. Ауғанстанның ресми тұлғалары АҚШ-тың елдегі қатысуын қалпына келтіруге үзілді-кесілді қарсы шықты.
- Ауғандықтар тарих бойы өз жерінде шетелдік әскерилердің болуына ешқашан шыдамаған, - деп мәлімдеді Ауғанстан Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Закир Джалали.
Ол сондай-ақ екі ел «екі жақты құрмет пен ортақ мүддеге негізделген экономикалық және саяси қарым-қатынастарды» дамыту қажеттігін қосып өтті.
Бұған дейін Ауғанстанның алты провинциясында интернет шектелгенін жазған болатынбыз.