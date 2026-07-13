Тамыздан бастап Астана – Анкара бағытындағы ұшақ күн сайын қатынайды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан мен Түркия арасындағы әуе қатынасы кеңейіп, тамыз айынан бастап Астана мен Анкара, сондай-ақ Алматы мен Анкара бағыттарындағы рейстер саны едәуір артады, деп хабарлайды Көлік министрлігі.
Министрліктің мәліметінше, халықаралық әуе бағыттарының географиясын кеңейту және қолданыстағы бағыттар бойынша рейстер санын көбейту жұмыстары жалғасып жатыр.
– Осы жылдың тамыз айынан бастап AJET әуе компаниясы Астана – Анкара және Алматы – Анкара бағыттары бойынша рейстер санын аптасына екіден жетіге дейін ұлғайтады, – деп хабарлады ведомстводан.
Осылайша, екі бағыт бойынша да ұшақтар күн сайын қатынайтын болады.
Министрлік жаңа өзгерістердің Қазақстан мен Түркия арасындағы іскерлік, сауда-экономикалық және туристік байланыстарды одан әрі дамытуға ықпал ететінін атап өтті.
Айта кетейік, Гонконгтың ұлттық әуе компаниясы Қазақстанға жүк және жолаушылар рейстерін ашады.