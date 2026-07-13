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    Тамыздан бастап Астана – Анкара бағытындағы ұшақ күн сайын қатынайды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан мен Түркия арасындағы әуе қатынасы кеңейіп, тамыз айынан бастап Астана мен Анкара, сондай-ақ Алматы мен Анкара бағыттарындағы рейстер саны едәуір артады, деп хабарлайды Көлік министрлігі.

    Жыл аяғына дейін елдегі әуе компаниялары жаңа 6 ұшақ алады
    Фото: @airastana

    Министрліктің мәліметінше, халықаралық әуе бағыттарының географиясын кеңейту және қолданыстағы бағыттар бойынша рейстер санын көбейту жұмыстары жалғасып жатыр.

    – Осы жылдың тамыз айынан бастап AJET әуе компаниясы Астана – Анкара және Алматы – Анкара бағыттары бойынша рейстер санын аптасына екіден жетіге дейін ұлғайтады, – деп хабарлады ведомстводан.

    Осылайша, екі бағыт бойынша да ұшақтар күн сайын қатынайтын болады.

    Министрлік жаңа өзгерістердің Қазақстан мен Түркия арасындағы іскерлік, сауда-экономикалық және туристік байланыстарды одан әрі дамытуға ықпал ететінін атап өтті.

    Айта кетейік, Гонконгтың ұлттық әуе компаниясы Қазақстанға жүк және жолаушылар рейстерін ашады.

    Түркия Ұшақ ҚР Көлік министрлігі
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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