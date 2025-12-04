Танымал спортшыға жүргізуші куәлігін беруден бас тартылды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Элизабет Тұрсынбаева жүргізуші куәлігін алудағы сәтсіз әрекеті туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
2019 жылы мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионының вице-чемпионы атанған спортшы 2025 жылы автокөлік жүргізуді үйренемін деп шешім қабылдаған. Алайда, іс жүзінде барлық талаптарды орындағанымен, емтихан нәтижесі қабылданбаған.
— Көлік жүргізу бойынша емтиханды тапсырдым, іс жүзінде өттім, бірақ жүйеде «ақау» болып, финишті есептемей қойды. Тапсырмаңызды жоққа шығарып, қаңтарда қайта тапсырыңыз деді, — деп жазды Тұрсынбаева Instagram-дағы парақшасында.
Спортшыға мұндай техникалық ақаулар жиі болып тұратыны түсіндірілген. Дегенмен Тұрсынбаева бұл «кездейсоқтықтар» мүмкін емес екенін болжап, қатты ренжігенін жеткізді.
Оқырмандар спортшының көңілін көтеру үшін оған жылы лебіздерін жазды.
Осыған дейін Элизабет Тұрсынбаева депутаттыққа үміткер атанғанын жазғанбыз.