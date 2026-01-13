«Тараз» футбол клубы Премьер-лигаға оралу міндеті жүктелді
АСТАНА. KAZINFORM — Облыс басшылығы клубтың қызметіне 1,2 млрд теңге бөледі, ойыншыларға біріншілік қорытындысы бойынша бірінші немесе екінші орын алу міндеті жүктелді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Жаңа футбол маусымы көктемде басталады. Команда қазіргі уақытта оқу-жаттығу жиындарын қоса алғанда белсенді дайындықтан өтіп жатыр. Бірінші кезең Таразда, екіншісі Түркістанда өтті. Сонымен қатар, алдағы чемпионатқа қатысатын құрам қалыптастырылып келеді.
«Тараз» ФК қазіргі уақытта Қазақстан біріншілігінің Бірінші лигасында ойнап жатыр. Команда құрамында 18-33 жасқа аралығындағы 25 ойыншы бар, олардың барлығы қазақстандық футбол тәрбиеленушілері. Өткен маусым қорытындысы бойынша клуб 26 кездесудің 10-ында жеңіске жетіп, Бірінші лиганың 14 командасы арасында 8-ші орын алды.
Жаңа маусымға дайындық барысында команда құрамы бұрын басқа клубтарда ойнаған тәжірибелі отандық ойыншылардың қатысуымен құрылды. Кейбір ойыншылар «Таразға» оралды, ал клубтың даму жүйесінен өткен басқалары мансабын негізгі командада жалғастыруға мүмкіндік алды. Клуб басшылығының айтуынша, команда құрамы шектеулі трансферлік мүмкіндіктер мен жергілікті ойыншыларға баса назар аудару арқылы қалыптастырылып отыр.
Клуб енді қаржылық мәселелерге ерекше назар аударуға мәжбүр. Қазіргі басшылық атышулы жанжал мен үлкен қарыздан кейін қазіргі міндеттерінен басқа алдыңғы басшылар қалдырған мәселелерді де шешіп келеді.
2024 жылдың соңына қарай кредиторлық берешек 702,4 млн теңгені құрады. 2025 жылы 450 млн теңгеден астамы өтелді. Қазан айының соңындағы жағдай бойынша қарыз 427,5 млн теңгеге дейін азайды.
2026 жылғы маусымға аймақтық және клуб басшылығы Бірінші лигада бірінші немесе екінші орын алу және 2027 жылы Қазақстан чемпионатының Премьер-лигасында бақ сынасу құқығын алу мақсатын қойды.
