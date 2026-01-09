Таразда 12 оқушының улануына қатысты сот үкімі шықты
ТАРАЗ. KAZINFORM — Жамбыл облысында Байзақ ауданындағы дүкеннен алынған өнімді тұтынғаннан кейін ауруханаға түскен балалардың жаппай тағамнан улану дерегі бойынша іс бойынша үкім жарияланды.
Өткен жылдың қараша айында 12 мектеп оқушысы тамақтан уланып қалған еді.
Сот 2025 жылдың қараша айында Байзақ ауданындағы дүкенде сатылатын тамақ өнімдерін тұтынғаннан кейін медициналық мекемеге тамақтан улану белгілері бар 12 оқушы жатқызылғанын анықтады.
Жоспардан тыс тексеру барысында санитарлық-эпидемиологиялық қызмет тамақ өнімдерінің сынамаларында ішек таяқшалары тобының бактерияларын анықтады, бұл өнімді дайындау кезінде санитарлық нормалардың бұзылғанын дәлелдейді.
Әйел өз кінәсін ішінара мойындап, сотта 12 баланың бір мезетте улануы екіталай екенін айтты. Оның сөзінше, дүкенге балалар жеп уланып қалған бургерлер күніне үш данадан артық жеткізілмеген.
Іс Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 425-бабының 2-бөлігі бойынша қаралды.
Бұл бап санитариялық-эпидемиологиялық заңнама талаптарын бұзып, адам денсаулығына зиян келтіру үшін жауапкершілікті көздейді.
Аталған баптың санкциясы шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін 460 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуды және қызметін тоқтата тұру мүмкіндігін қарастырады.
Сот қаулысы бойынша жеке кәсіпкер кінәлі деп танылды. Оған 1,2 млн теңгеден астам айыппұл тағайындалды, алайда түпкілікті сома 30 пайызға қысқартылды.
Қосымша жаза ретінде қызметін тоқтата тұру шарасы қолданылған жоқ. Сот мұны 9 қызметкердің жалақысын сақтау қажеттілігімен түсіндірді.