    03:52, 14 Наурыз 2026 | GMT +5

    Таразда алаяқтарға көмек көрсеткен күдіктілер қолға түсті

    ТАРАЗ. KAZINFORM – Таразда алаяқтарға SIM-карталар тауып беріп отырған күдіктілер ұсталды, деп хабарлайды Polisia.kz.

    Жамбыл облысы полиция департаментінің киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасы жүргізген арнайы жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде Тараз қаласында азаматтардың жеке деректерін пайдаланып, SIM-карталарды тіркеп, криптовалюта арқылы табыс тапқан екі күдікті анықталды.

    Олардың пәтерін тінту барысында телефондар, ноутбук және SIM-карталары тәркіленді. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

    Тергеу барысында күдіктілер Telegram желісіндегі интернет-алаяқтардың топтарына қосылып, сол жерде жіберілген азаматтардың ЖСН деректеріне SIM-карталарды заңсыз тіркеп отырғаны анықталды.

    Бұл нөмірлер арқылы алаяқтар азаматтарға хабарласып, түрлі қызмет өкілдері ретінде алдап, алаяқтықпен ақшаны заңсыз иемденіп отырған. Әрбір тіркелген нөмір үшін күдіктілерге 3-5 USDT көлемінде криптовалюта төленген.

    Полиция азаматтарды күмәнді онлайн-жұмыстарға кірмеуге және жеке деректерін бөгде адамдарға бермеуге шақырады.

    Айта кетейік, СҚО-да жыл басынан бері интернет алаяқтықтың 110 дерегі тіркелді.

    Жасұлан Бақытбекұлы
