Таразда алғаш рет балаға бас сүйек жіктерінің ерте бітуіне байланысты күрделі ота жасалды
ТАРАЗ. KAZINFORM — Жамбыл облыстық көпбейінді балалар ауруханасының нейрохирургия бөлімінде өңір тарихында алғаш рет бас сүйек сүйектерін жалғап тұратын жіктердің мерзімінен бұрын бітуінен туындайтын дерт — синостоздық плагиоцефалияға байланысты күрделі жоғары технологиялық ота сәтті өтті.
Бұл — медициналық пластиналар қолданылған реконструктивті краниотомия.
Науқас — бір жасар бала. Операция республикалық мамандандырылған орталықтарға жолдамасыз-ақ облыстық балалар ауруханасының базасында жасалып, Жамбыл өңіріндегі балалар нейрохирургиясының дамуына маңызды серпін берді. Бұған дейін мұндай туа біткен күрделі патологияларға хирургиялық көмек тек еліміздің ірі клиникаларында ғана көрсетілетін.
Жоғары технологиялық араласуды Жамбыл облыстық көпбейінді балалар ауруханасының нейрохирургы Мирдас Мурадов сәтті орындап, кәсіби шеберлігі мен жауапкершілігінің жоғары деңгейін көрсетті.
Маманның айтуынша, синостоздық плагиоцефалия — бас сүйек жіктерінің ерте бітуімен сипатталатын сирек туа біткен ақау. Соның салдарынан баланың бас пішіні қисайып, мидың қалыпты өсуі мен дамуына кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан дер кезінде жасалған хирургиялық ем — ең тиімді әрі қажетті тәсіл.
Хирургиялық араласу барысында бас сүйек сүйектері толық қайта қалыпқа келтіріліп, бастың дұрыс пішіні мен көз ұяларының орналасуы заманауи медициналық пластиналардың көмегімен түзетілді. Қолданылған әдіс баланың миының қалыпты дамуына мүмкіндік беріп, медицинада қауіпсіз әрі нәтижелі тәсілдердің бірі саналады.
Таразда дәл осы дертке қатысты алғашқы операцияның жасалуы Жамбыл облысында балаларға көрсетілетін жоғары технологиялық нейрохирургиялық көмектің мүмкіндігін кеңейтіп, оның өңір тұрғындары үшін қолжетімділігін арттыра түсті.
