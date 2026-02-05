Тараздық белсенділер полицияға педофилді ұстап берді
АСТАНА. KAZINFORM — Ұсталған ер адам алғашқыда өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарғанымен, кейін 12 жасар қызға шынымен хат жазғанын мойындады.
«Жаңа адамдар» қозғалысының «124» азаматтық науқаны екі жылдан астам уақыт бойы жалғасып келеді. Оның жұмысы балаларды жыныстық зорлық-зомбылықтан қорғауға бағытталған. Олар әлеуметтік желіде қауіпті болуы мүмкін адамдарды анықтап, содан кейін барлық мәліметті полицияға хабарлайды. Жақында Таразда педофилге күдікті тағы бір азамат қолға түсті.
Белсенділер 12 жасар қыздың атынан аккаунт ашып, оған ер адам назар аударған. Ол аккаунт иесіне оңай 50 000 теңге табудың жолын ұсынады. Оған кәмелетке толмаған қыздың порнографиялық видеосын жіберіп, ондағы қыздың 13 жаста екенін көрсетіп, бейнежазбадағы көріністерді қайталауды ұсынған.
Ол әңгіме барысында ашық-шашық фотолар мен видеолар жіберуді және жеке кездесуді талап еткен. Күдікті ақша ұсынғаннан кейін косметика, тәтті және қыз қалаған кез келген нәрсені алып беруге уәде етіп, кездесудің жолын табуға тырысқан. Қыз өзінің небәрі 12 жаста екенін айтқанымен, ер адам бұл қалыпты жағдай деп жауап берген.
Жасөспірімнің мекенжайын алған ер адам бірден оның есігінің алдына барады. Онда белсенділер мен полиция қызметкерлері күтіп тұрды. Ұсталған ер адам алғашқыда біразға дейін жалтарған. Ол телефонында хабарламалар жоқ екенін көрсетіп, тіпті тәртіп сақшыларына полиция қызметкері екенін айтып, жағдайды тұрақтандыруға әрекеттенген.
Қазір ер адам қамауға алынды.
Жамбыл облыстық полиция департаменті бұл оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеу басталғанын және қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін қажетті тергеу шаралары жүргізіліп жатқанын растады. Алайда ер адамға қандай айып тағылғаны айтылмаған. Сондай-ақ күдіктінің полиция қызметкері екеніне қатысты пікір білдірген жоқ.
Бұған дейін педофилдерге химиялық кастрация түрмеден шығуына алты ай қалғанда жүргізілетінін жазған болатынбыз.
Еске салайық, Жетісу, Жамбыл және Батыс Қазақстан облысындағы педофилдер өмір бойына бас бостандығынан айырылды.