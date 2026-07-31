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    Таразда дрифт жасаған жүргізуші қамауға алынды

    АСТАНА. KAZINFORM – Тараз қаласында қоғамдық жолда дрифт жасаған 22 жастағы BMW автокөлігінің жүргізушісі бес тәулікке әкімшілік қамаққа алынды. Бұл туралы Polisia.kz хабарлады.

    Дрифт
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Полиция қызметкерлері құқық бұзушылықты әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг барысында анықтаған.

    Белгілі болғандай, жүргізуші қала көшелерінің бірінде дрифт жасап, жол қозғалысы қауіпсіздігіне қауіп төндірген. Сондай-ақ түнгі тыныштықты бұзып, жол жабынына зақым келтірген.

    Сот шешімімен құқық бұзушы кінәлі деп танылып, оған бес тәулік мерзімге әкімшілік қамаққа алу жазасы тағайындалды.

    – Ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарында дрифт жасау – қызық көрініс емес, бұл айналадағы адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін заң бұзушылық. Мұндай әрбір дерек жедел түрде анықталып, кінәлілер қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылады, – деп ескертті полиция.

    Айта кетейік, Алматыда дрифт жасаған тағы бір жүргізуші жазаланды.

    Жамбыл облысы Полиция Көлік
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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