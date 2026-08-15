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    Таразда Қарахан мемлекетінің ақша айналымын айғақтайтын жәдігерлер көрсетілді

    АСТАНА.KAZINFORM — Халықаралық археологтар күніне орай «Ежелгі Тараз ескерткіштері» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығында «Тараз археологиясы: Қарахан мемлекетінен қалған нумизматикалық жәдігерлер» атты көрме ашылды. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі мәлім етті.

    Таразда Қарахан мемлекетінің ақша айналымын айғақтайтын жәдігерлер көрсетілді
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    — Көрмеге Тараз қаласындағы археологиялық ескерткіштерді зерттеу барысында табылған, Қарахан мемлекеті кезеңіне жататын 104 нумизматикалық жәдігер қойылды. Олардың қатарында тиындар мен басқа да археологиялық олжалар бар, — делінген хабарламада.

    Таразда Қарахан мемлекетінің ақша айналымын айғақтайтын жәдігерлер көрсетілді
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Ұсынылған жәдігерлер ортағасырлық кезеңдегі ақша айналымы мен сауда-экономикалық байланыстарды зерделеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ Тараздың Ұлы Жібек жолы бойындағы маңызды орталықтардың бірі болғанын айғақтайды.

    Таразда Қарахан мемлекетінің ақша айналымын айғақтайтын жәдігерлер көрсетілді
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Музей-қорық мамандары келушілерді жәдігерлердің тарихымен, оларды зерттеу ерекшеліктерімен және өңірдің археологиялық мұрасымен таныстырды.

    Айта кетейік, бұған дейін Түркістан облысында Қаңлы дәуірінің құнды жәдігерлері табылған болатын.

    Мәдениет Тарих Көрме Жәдігер Жамбыл облысы Мәдени мұра Тараз Құнды бұйымдар
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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