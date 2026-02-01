Таразда танымал әнші жол қозғалысы ережесін өрескел бұзғаны үшін айыппұл төледі
АСТАНА. KAZINFORM – Әлеуметтік желіге жүргізілген мониторинг барысында полиция Тараз қаласында жол қозғалысы ережелерін бұзу фактісі бейнеленген видеоны анықтады. Аталған бейнежазба қазақстандық әнші Ернар Айдардың әлеуметтік желідегі парақшасында жарияланған.
Полицияның мәліметінше, бейнежазбада жол қозғалысы ережелері талаптарын демонстративті түрде елемеу фактілері көрініс тапқан. Автокөлік иесі анықталып, ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің үш бірдей бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Атап айтқанда, жүргізуші көлік құралдарын тоқтату немесе қою қағидаларын бұзғаны үшін ҚР ӘҚБтК-нің 597-бабының 1-бөлігі бойынша жауапқа тартылды. Бұл құқықбұзушылық үшін 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл көзделген.
Сонымен қатар ол жолды белгіленбеген жерден өткені үшін ҚР ӘҚБтК-нің 615-бабы бойынша да жауапқа тартылған. Аталған бапқа сәйкес айыппұл мөлшері 2 айлық есептік көрсеткішті құрайды.
Бұдан бөлек, жол белгілері мен жол таңбаларының талаптарын сақтамағаны үшін ҚР ӘҚБтК-нің 601-бабы қолданылды. Бұл құқықбұзушылық үшін 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу қарастырылған.
Полиция жалпы айыппұл сомасын нақтыламағанымен, көрсетілген баптар бойынша белгіленген санкцияларды ескере отырып, айыппұлдың жалпы көлемі 43 250 теңгені құрауы тиіс.
Айта кетейік, бұған дейін Астанада мас күйінде көлік жүргізген судья қызметінен босатылды.