Таразда тұрғындардың мазасын алған полиграфия 500 мың теңгеден өтемақы төлейді
АСТАНА. KAZINFORM — Тараз қалалық соты екі тұрғынның «А.» заңды тұлғасынан моральдық зиянды өтеу туралы арызын қарады.
Тараз қаласындағы бір тұрғын үйде ұзақ уақыт бойы жарнамалық және полиграфиялық өнімдер шығарылған. Бұл жұмыс тұрғын үйге арналмаған еді. Жабдық қатты шу шығарған, бояулардың иісі өткір болған және санитарлық талаптар сақталмаған. Осыған байланысты көршілер бірнеше рет шағымданған.
Тексеру кезінде уәкілетті органдар санитариялық-эпидемиологиялық талаптар мен өрт қауіпсіздігі ережелерінің бұзылғанын анықтады. Кәсіп иесіне заң бұзушылықтарды жою туралы нұсқама берілген, бірақ ол уақытында орындалмаған. Бұл нұсқамалардың заңды екені әкімшілік соттың күшіне енген шешімімен расталған.
Соттың пікірінше, жауапкердің заңсыз әрекеттері тұрғындардың құқықтарын бұзған, оларға моральдық зиян келтірген және өмір сүру жағдайын нашарлатқан. Соның салдарынан тұрғындар басқа жерге көшуге мәжбүр болған.
— Сот шешімімен заңды тұлға әр талап қоюшыға 500 мың теңгеден моральдық зиян өтемақысын, сондай-ақ сот шығындарын төлеуге міндеттелді.
Бұл шешім заңды күшіне енді, — делінген хабарламада.
