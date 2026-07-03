Таразда Ұлттық ұланның қазақ күресінен үздік палуандары анықталды
АСТАНА. KAZINFORM — Тараз қаласында қазақ күресінен ҚР ІІМ Ұлттық ұланының чемпионаты өтті. Дәстүрлі додада әскердің үздік палуандары бас қосып, 1995 жылы тәжік-ауған шекарасында ел қауіпсіздігі жолында жанын қиған 17 жауынгерлердің ерлігіне тағзым етті. Бұл туралы қуатты құрылымның баспасөз қызметі мәлім етті.
Чемпионатқа Ұлттық ұланның өңірлік қолбасшылықтары мен әскери бөлімдерінен жасақталған жеті команданың құрамындағы 50 балуан қатысты. Жарыс барысында бозкілемде жоғары деңгейдегі тартысты белдесулер өтіп, палуандар өздерінің шеберлігі мен жеңіске деген жігерін көрсетті.
Өз салмақ дәрежелері бойынша чемпион атанғандар:
60 келіге дейін — Әділет Ілесбек («Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығы);
66 келіге дейін — Бердібек Үмбетхан (6636 әскери бөлімі);
74 келіге дейін — Ұлан Елеусізов (6636 ә/б);
82 келіге дейін — Дархан Қойбағар («Оңтүстік» ӨңҚ);
90 келіге дейін — Әли Әлімби («Оңтүстік» ӨңҚ);
100 келіге дейін — Нұрдәурен Тынышқали («Батыс» ӨңҚ).
Командалық есепте «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының құрамасы жеңімпаз атанды. Екінші орынды 5573 әскери бөлімінің командасы иеленсе, үздік үштікті «Батыс» өңірлік қолбасшылығының палуандары түйіндеді.
Жеңімпаздар мен жүлдегерлер кубоктармен, дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ұлттық ұланда дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын бұл чемпионат ұлттық спортты дамытуға, әскери дайындықты жетілдіруге және Отан алдындағы борышын соңына дейін адал атқарған батыр жауынгерлердің рухына тағзым етуге бағытталған маңызды спорттық іс-шаралардың бірі болып саналады.
Айта кетейік, Геннадий Головкин Ұлттық ұлан музейіне бокс қолғабын табыстады.