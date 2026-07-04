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    Тараздан 63 шақырым жерде жер сілкінісі тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығының Геофизикалық зерттеулер институты Деректер орталығының жедел мәліметіне сәйкес, 2026 жылғы 4 шілдеде Астана уақытымен сағат 04:40-та (3 шілде, Гринвич уақыты бойынша 23:40) Тараз қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 63 шақырым жерде жер сілкінісі тіркелді.

    Тараздан 63 шақырым жерде жер сілкінісі тіркелді
    Фото: hurriyet.com.tr

    Жер сілкінісінің эпицентрі 43,44° солтүстік ендік пен 71,59° шығыс бойлық координаттарында орналасқан.

    Жер сілкінісінің магнитудасы 4,5, энергетикалық класы 10,6, ал ошағының тереңдігі 22 шақырымды құрады.

    Жерасты дүмпуі Тараз қаласында 2 балл деңгейінде сезілген.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Мексиканың Юкатан штатында 6 балдық жер сілкінісі 
    тіркелген еді.

    Оқиға Жамбыл облысы Жер сілкінісі
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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