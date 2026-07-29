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    Тарихи медаль: Қазақстан құрамасы семсерлесуден әлем чемпионы болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Гонконг қаласында өтіп жатқан семсерлесуден ересектер арасындағы әлем чемпионатында Қазақстан үшін тарихи нәтиже тіркелді, деп хабарлайды ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі. 

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    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Санаулы сəттер бұрын Қазақстан командасы (Руслан Курбанов, Ерлік Сертай, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов) финалда Украина семсерлесу шеберлерімен күш сынасты.

    Бас жүлде үшін болған тартысты айқас 45:40 есебімен аяқталып, біздің төрттік Қазақстанға спорттың осы түрінен әлем чемпионатының алғашқы алтын жүлдесін сыйлады.

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    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Бұл Қазақстан ерлер командасы үшін жалпы әлем чемпионатының алғашқы финалы. Осыған дейінгі үздік көрсеткіш - былтырғы қола медаль. Қазақстан бір жыл бұрын Грузия астанасында өткен додада әлемдік деңгейдегі көшбасшы Францияны ұтып, тарихи қола жүлдеге қол жеткізген.

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    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Қазақстан командасының бүгінгі жекпе-жектер нәтижесі:

    Жартылай финал:

    Қазақстан - Мысыр 41-32

    Ширек финал:

    Қазақстан - Дания 45:36

    1/8 айналым:

    Қазақстан - Өзбекстан 28:27

    1/16 айналым:

    Қазақстан - Финляндия 45:39

    Айта кетейік, семсерлесуден сапы сайысы бойынша ерлер ұлттық құрамасы әлем рейтингінде 5-орында тұр.

    Семсерлесуден Қазақстан ерлер командасы әлем чемпионатының финалына шығып, тарихи нәтиже тіркегенін жазған едік.

    Семсерлесу Әлем чемпионаты Спорт
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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