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    Тарихи жүлде: Қазақстан құрамасы волейболды отырып ойнаудан әлем чемпионатында қола медаль алды

    АСТАНА. KAZINFORM - Қытайдың Ханчжоу қаласында 10–17 шілде аралығында волейболды отырып ойнаудан әлем чемпионаты өтті.

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    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    Әлемдік додаға ерлер арасында 16 ұлттық құрама қатысты. Қазақстан құрамасы С тобында Бразилия, Хорватия және Ирак командаларымен сынға түсіп, топтық кезеңді екінші орынмен аяқтау арқылы плей-офф кезеңіне жолдама алған болатын.

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    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    Нәтижесінде 1/8 финалда отандастарымыз Польша құрамасын 3:0 есебімен айқын жеңсе, ширек финалда Руанда құрамасын да 3:0 есебімен ұтты.

    Туризм және спорт министрлігі мәліметінше, жартылай финалда қазақстандық команда әлемнің ең мықты командаларының бірі – Ираннан 0:3 есебімен жеңілді. Үшінші орын үшін өткен тартысты кездесуде қазақстандық спортшылар Бразилия құрамасын 3:2 есебімен жеңіп, әлем чемпионатының қола жүлдесін иеленді.

    Пара волейболдан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы қола жүлде үшін таласатынын жазған едік.

    Әлем чемпионаты Волейбол Спорт Параспорт
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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