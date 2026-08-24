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    «Tarlan Astana»: LRT атауы қалай таңдалды

    АСТАНА. KAZINFORM — CTS ЖШС басқарма төрағасы аппаратының жетекшісі Манарбек Құлмұқан LRT жүйесіне «Tarlan Astana» атауының берілу себебін түсіндірді.

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    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Astana LRT — халықаралық деңгейде қолданылатын атау. Ал ресми атау ретінде «Tarlan Astana» бекітілді. Біз халықтан жүйеге ерекше атау ұсынуды сұрадық. Келіп түскен ұсыныстардың ішінен осы атау таңдалып, басшылықпен бірге бекітілді, - деді ол жалпыұлттық онлайн-марафон барысында.

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    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Еске салсақ, 2 шілдеде Астанадағы LRT-ге ресми түрде Tarlan Astana атауы берілгені белгілі болды. Қаулы «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» заңға және 2026 жылғы 12 маусымдағы республикалық ономастика комиссиясының қорытындысына сәйкес қабылданып, ресми түрде жарияланды.

    LRT желісі іске қосылғалыекі аптада 1 миллион жолаушыны тасымалдады.

    Қоғамдық көлік ЛРТ Қоғам Жолаушы
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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