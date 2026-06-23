Ташкент метросы Өзбекстан-Португалия матчының жанкүйерлері үшін жұмыс уақытын ұзартады
АСТАНА. KAZINFORM — 23 маусымда Ташкент метрополитені футболдан әлем чемпионатында Өзбекстан құрамасының Португалияға қарсы ойынына байланысты жұмыс уақытын бір сағатқа ұзартады, деп хабарлайды Kazinform.
Өзбекстан ұлттық футбол құрамасы әлем чемпионаты аясында кезекті матчын 23 маусымда жергілікті уақыт бойынша сағат 22:00–де өткізеді.
Матч өтетін күні Ташкентте жолаушылар ағыны айтарлықтай артады деп күтіліп отыр.
— Осыған байланысты Ташкент метрополитені 23 маусымда түнгі сағат 1:00–ге дейін жұмыс істейді. Бұл қосымша жұмыс режимі жанкүйерлердің матчтан кейін қауіпсіз, жайлы және жылдам оралуын қамтамасыз етуге бағытталған, — делінген Ташкент метрополитенінің баспасөз қызметінің мәлімдемесінде.
Еске салсақ, 18 маусымда Өзбекстанның Әлем чемпионатындағы алғашқы матчы өтті.
Бұған дейін Өзбекстан футболдан әлем чемпионатының коллекциялық монетасын шығаратынын жазғанбыз.