Тасжолдағы велоспорттан ел үздіктері анықталды
АСТАНА. KAZINFORM — Щучье қаласында тасжолдағы велоспорттан Қазақстан чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды ҰОК баспасөз қызметі.
Ел біріншілігінде медальдар жекелей, топтық және командалық сайыстарда сарапқа салынды.
Жекелей жарыс, элита, ерлер (30,8 шақырым)
1. Евгений Федоров
2. Николя Винокуров
3. Антон Кузьмин
Жекелей жарыс, элита, әйелдер (25 шақырым)
1. Рината Сұлтанова
2. Ақпейіл Өсім
3. Фаина Потапова
Топтық жарыс, элита, ерлер (180 шақырым)
1. Николя Винокуров
2. Евгений Федоров
3. Антон Кузьмин
Топтық жарыс, элита, әйелдер (140 шақырым)
1. Рината Сұлтанова
2. Елизавета Склярова
3. Виолетта Казакова
Командалық эстафета, элита және U23 (42,5 шақырым)
1. Солтүстік Қазақстан облысы
2. Астана
3. Жетісу облысы
Осыған дейін Щучьеде велоспорттан тасжолдағы Қазақстан чемпионаты өтетінін жазғанбыз.