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    Татьяна Генелева маунтинбайктан Азия сериясында күміс жүлдегер атанды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Гуйян қаласында маунтинбайктан Азия сериясының турнирі аяқталды, деп хабарлайды ҰОК баспасөз қызметі.

    Татьяна Генелева маунтинбайктан Азия сериясында күміс жүлдегер атанды
    Фото: ҰОК

    Қазақстандық Татьяна Генелева әйелдер арасындағы ХСС дисциплинасында күміс жүлдеге ие болды. Отандасымыз қашықтықты 25:06 уақытта жүріп өтті.

    Алтын медальді қытайлық Тин Ван жеңіп алды — 24:14.

    Тағы бір қытайлық спортшы Цзыи Чжан қола жүлдеге ие болды.

    Бұған дейін маунтинбайктан Қазақстан ұлттық құрамасы Малайзияның Кучинг қаласында өткен халықаралық турнирде үш медаль жеңіп алғанын жазғанбыз.

    Қытай Спорт Жүлде
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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