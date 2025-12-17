Тәуелсіздік күнінде 7 егіз дүниеге келді
АСТАНА.KAZINFORM — Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні еліміздің медициналық ұйымдарында 725 сәби, оның ішінде 7 егіз дүниеге келді. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлім етті.
Бұл күні 362 ұл бала өмірге келсе, дүние есігін ашқан қыз баланың саны 363.
— Тәуелсіздік күнінде балалардың дүниеге келуі — ел үшін де, қуанышы атап өтетін отбасылар үшін де ерекше оқиға. Перзентханалардың медицина қызметкерлері мереке күні аналар мен жаңа туған нәрестелерге сапалы және уақтылы көмек көрсетіп, жауапкершілік пен біліктіліктің жоғары деңгейін растады, — делінген хабарламада.
Ата-аналарды отбасыларындағы толығуларымен құттықтаймыз және жаңа туған нәрестелерге мықты денсаулық, бақытты балалық шақ және тәуелсіз Қазақстанда жарқын болашақ тілейміз.
Айта кетейік, Астанада Тәуелсіздік мерекесі күні 18 сәби дүниеге келдi.