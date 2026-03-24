Таяу Шығысқа рейстер тоқтатылып жатыр: бірқатар әуе компаниясы шектеу енгізді
АСТАНА. KAZINFORM – Lufthansa, Air France және өзге де еуропалық әуе компаниялары қауіпсіздік жағдайына байланысты Таяу Шығыс бағытындағы рейстерін уақытша тоқтатып жатыр, деп хабарлайды Euronews.
Ақпарат көзінің мәліметінше, әуе компаниялары қауіпті аймақтарды айналып өтетін жаңа маршруттар құруға мәжбүр немесе кейбір рейстерді толықтай тоқтатып жатыр. Соның салдарынан өңірдегі әуе тасымалы көлемі әдеттегі деңгейден айтарлықтай төмендеген.
Тұрақсыз жағдай авиация саласына қосымша шығын әкеліп отыр. Атап айтқанда, жанармай бағасы өсіп, ұшу уақыты ұзарып, көктем-жаз маусымына қатысты жоспарлау қиындаған.
Lufthansa Group құрамына кіретін Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss және Lufthansa Cargo компаниялары Дубай мен Тель-Авив бағытындағы рейстерді 31 мамырға дейін тоқтатты.
Ал Lufthansa Cargo Тель-Авивке ұшуды 30 сәуірге дейін тоқтатады. Сонымен қатар топ Абу-Даби, Амман, Бейрут, Даммам, Эр-Рияд, Эрбиль, Маскат және Тегеран бағыттарына рейстерді 24 қазанға дейін уақытша тоқтататынын мәлімдеді.
Eurowings компаниясы да Тель-Авив, Бейрут және Эрбильге рейстерді 30 сәуірге дейін, ал Дубай, Абу-Даби және Амман бағыттарын 24 қазанға дейін тоқтатуды жоспарлап отыр.
Air France компаниясы өңірдегі жағдайды тұрақты бақылап отырғанын мәлімдеді. Қауіпсіздікке байланысты Дубай мен Эр-Риядқа рейстер 31 наурызға дейін, ал Тель-Авив пен Бейрутқа рейстер 4 сәуірге дейін тоқтатылған.
БАӘ-нің Emirates, Etihad Airways және Air Arabia әуе компаниялары қысқартылған кестемен жұмыс істеп жатыр. Emirates рейстер желісін біртіндеп қалпына келтіріп жатқанымен, жолаушыларға рейс мәртебесін алдын ала тексеру ұсынылды. Etihad наурыздың соңына дейін шамамен 70 бағыт бойынша шектеулі кестемен ұшады, ал Air Arabia негізгі әуежайлардан бірқатар рейсті қайта іске қосты.
Нидерландтың KLM компаниясы Иран, Ирак, Израиль және Парсы шығанағы маңындағы кейбір елдердің әуе кеңістігі арқылы ұшпайды. Тель-Авивке рейстер 11 сәуірге дейін, Даммам мен Эр-Риядқа – 17 мамырға дейін, Дубайға рейстер де 17 мамырға дейін тоқтатылған.
Cathay Pacific Дубай мен Эр-Рияд бағытындағы рейстерді 31 мамырға дейін тоқтатты. Компания жолаушыларға өзгерістер туралы хабар берілгенін және жағдайды бақылап отырғанын мәлімдеді. Сонымен қатар Еуропаға сұраныс артқандықтан, Париж бен Цюрихке қосымша рейстер ашылады.
Air India және Air India Express 24 наурыз күні Батыс Азияға және кері бағытта 24 рейс орындайды. Оның ішінде Үндістан мен Сауд Арабиясының Джидда қаласы арасында 10 рейс жоспарланған. Сондай-ақ Маскат пен БАӘ бағыттарына қосымша рейстер қарастырылған.
Qatar Airways 28 наурызға дейін шектеулі кестемен жұмыс істейді. Уақытша кесте Доханы әлемнің 70-тен астам бағытымен байланыстыруға мүмкіндік береді.
British Airways Таяу Шығыс бағытындағы рейстер санын қысқартты. Амман, Бахрейн, Дубай және Тель-Авивке рейстер 31 мамырға дейін, ал Дохаға рейстер 30 сәуірге дейін тоқтатылған.
Gulf Air Бахрейн әуе кеңістігі жабылғандықтан, Сауд Арабиясының Даммам қаласынан арнайы рейстер ұйымдастырып жатыр. Бұл рейстер Париж, Манила, Каир, Касабланка, Франкфурт, Лондон, Мумбай және Бангкок бағыттарына орындалады.
Oman Air кейбір бағыттарды уақытша тоқтатты. Амман, Дубай, Бахрейн, Доха, Даммам, Кувейт, Копенгаген, Бағдад және Хасаб қалаларына рейстер 31 наурызға дейін орындалмайды.
Philippine Airlines Манила – Доха және Манила – Дубай бағыттарын 30 сәуірге дейін тоқтатты.
Virgin Atlantic Дубайға маусымдық рейстерін қысқы маусым соңына дейін тоқтатты, ал Эр-Риядқа ұшу кемінде 25 наурызға дейін тоқтатылған.
Wizz Air Израильге рейстерді 29 наурызға дейін, ал Еуропадан Дубай, Абу-Даби, Амман және Джиддаға рейстерді қыркүйек ортасына дейін тоқтатты.
Turkish Airlines Бахрейн, Даммам, Эр-Рияд, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Қатар, Сирия және БАӘ бағыттарына кейбір рейсті тоқтатты.
Air Canada Дубайға рейстерді 30 сәуірге дейін, ал Тель-Авивке рейстерді 2 мамырға дейін тоқтатты.
Garuda Indonesia Доха бағыты бойынша рейстерді арнайы шешім шыққанға дейін уақытша тоқтатты.
