    09:18, 04 Наурыз 2026 | GMT +5

    Таяу Шығыстағы ахуал: Қанша қазақстандық елге оралды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазіргі таңда Қазақстанға 946 жолаушы қайтарылды, деп хабарлайды Көлік министрлігінің баспасөз қызметі.

    Атырауға Медина қаласынан чартерлік рейс қонды
    Фото: Нұрбибі Теміртасова/Kazinform

    4 наурыз күні Таяу Шығыс елдерінен қайтарылған Қазақстан азаматтары мінген ұшақтар ел әуежайларына келіп қонды.

    Air Astana компаниясы Медина мен Жиддадан бірнеше рейс орындады:

    KC2202 рейсі Ақтау қаласына сағат 21:28–де қонды, бортта 142 адам болды;

    KC2208 Медина — Атырау бағыты бойынша сағат 01:19–да қонды, 145 адам;

    KC2206 Жидда — Атырау бағыты бойынша сағат 02:50–де қонды, 174 адам;

    KC2204 Жидда — Атырау бағыты бойынша сағат 03:34–те қонды, 179 адам болды.

    Сонымен қатар, SCAT әуе компаниясы Boeing 767 әуе кемесімен Алматы — Маскат — Алматы бағыты бойынша рейс орындалып жатыр. Ұшақта шамамен 290 орын бар.

    — Қазіргі таңға дейін Қазақстанға 946 жолаушы қайтарылды. Қазақстан азаматтарын елге қайтару жұмыстары жалғасып жатыр, — делінген министрлік хабарламасында.

    Бұған дейін Атырау қаласына Сауд Арабиясының Медина қаласынан ұшып келген чартерлік рейс қонғанын жазғанбыз.

