Таяу Шығыстағы ахуалға байланысты мұнай бағасы түсті
АСТАНА. KAZINFORM – Таяу Шығыстағы геосаяси ахуалдың күрделілігіне қарамастан, жұма күні әлемдік мұнай бағасы төмендеді, деп хабарлайды Reuters.
31 шілде таңындағы мәлімет бойынша, Brent маркалы мұнайдың бір баррелі шамамен 89,45 доллардан саудаланып жатыр. Ал WTI маркалы мұнай бағасы 83–84 доллар аралығында қалыптасты.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, бейсенбі күнгі сауда-саттық барысында мұнай бағасы құбылып тұрды. Нарық қатысушылары Қызыл теңіздегі кеме қатынасының қауіпсіздігін күшейту жөніндегі бастаманы бағалап, бұл мұнай жеткізіліміне қатысты алаңдаушылықты біршама бәсеңдетті.
Соған қарамастан, мұнай нарығына ықпал етіп отырған негізгі фактор – Таяу Шығыстағы геосаяси шиеленіс. Сарапшылардың пікірінше, өңірдегі тұрақсыздық мұнай бағасының құбылмалылығына әлі де ықпал етіп отыр.
Еске салайық, бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамптың Иран мен Йемендегі хуситтерге қарсы әскери іс-қимыл болуы мүмкін деген мәлімдемелерінен кейін әлемдік мұнай бағасы күрт қымбаттаған еді.