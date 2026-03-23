Таяу Шығыстағы қақтығысқа байланысты алтын мен күмістің бағасы арзандады
АСТАНА. KAZINFORM — Таяу Шығыстағы қақтығыс бағалы металдардың бағасын қолдауы тиіс еді. Алайда мұнай бағасы мен пайыздық мөлшерлемелерге қатысты алаңдаушылық салдарынан күміс 40%-ға дейін құлдырап, алтын да арзандап кетті. Бұл туралы Euronews.com жазды.
Соңғы бір жылда алтынның дағдарыс кезіндегі «қауіпсіз актив» ретіндегі беделі Таяу Шығыстағы қақтығыс күшейген тұста әлсіреді.
Дүйсенбі күні таңертеңгі сауда барысында алтынның спот бағасы 2026 жылдан бергі ең төмен деңгейге — шамамен унциясына 4 100 долларға дейін түсті. Кейін АҚШ президенті Дональд Трамп Ирандағы электр станцияларына соққы беруді «өте жақсы әрі нәтижелі келіссөздерден» кейін бес күнге кейінге қалдырғанын мәлімдеген соң, баға күрт өсіп, 4 400 доллардан асты. Осылайша, небәрі бірнеше сағат ішінде баға шамамен 300 долларға құбылды.
Соған қарамастан, қаңтар айының соңынан бері алтын 20%-дан астам арзандады. 29 қаңтарда ол унциясына 5 594,82 доллар болып, рекордтық деңгейге жеткен еді.
Күміс те айтарлықтай құлдырады: қаңтардағы тарихи максимум — 121,67 доллардан бері оның бағасы шамамен екі есе төмендеді. Бұл — соңғы жылдардағы бағалы металдар нарығындағы ең күрт құлдыраулардың бірі.
Күмістің спот бағасы 8,9%-ға төмендеп, 61,76 долларға дейін түсті. Бұл — жыл басынан бергі ең төмен көрсеткіш және 28 ақпанда, Иранмен қақтығыс басталған кездегі 117 доллардан екі есеге жуық төмен.
Бастапқыда түсініксіз көрінетін бұл жаппай сатылым инвесторларды алаңдатты. Себебі олар бағалы металдарды тұрақты актив ретінде сеніп сатып алған болатын.
Бұған дейін Дональд Трамптың Иранға соққыларды уақытша тоқтату туралы мәлімдемесі мұнай бағасының да төмендеуіне әсер еткен еді.