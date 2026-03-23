Таяу Шығыстағы соғыстың салқыны: Словения жанармайға шектеу енгізді
АСТАНА. KAZINFORM — Словенияда жанармай тапшылығы мен Таяу Шығыстағы соғыс салдарынан сұраныстың күрт өсуіне байланысты жанармай құю станцияларында уақытша шектеулер енгізілді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Брюссельдегі меншікті тілшісі.
21 наурыздан бастап ел премьер-министрі Роберт Голобтың шешімі бойынша Словенияның кейбір жанармай құю станцияларында тәуліктік лимиттер белгіленді: жеке көліктерге күніне 50 литр, заңды тұлғаларға, фермерлер мен кәсіпкерлерге 200 литр.
Бұл шектеулер арнайы бұйрық шыққанға дейін қолданыста болады. Р. Голоб елде жанармай қоры жеткілікті екенін және тапшылық болмайтынын сендірді, бірақ жанармай жеткізу логистикасында қиындықтар барын атап өтті.
Елдегі ең ірі жанармай құю станциялары желісі Petrol жанармай тапшылығына ұшырап, жексенбі күні ұзын кезектер мен көптеген станциялардың жабылуына себеп болды. Сонымен қатар, Словениядағы төмен баға (акциздердің төмендеуі мен реттеу шараларының арқасында) көршілес елдердің, әсіресе шекара маңындағы және трасса бойындағы жанармай құю станцияларына ағылып жатыр.
Мажарстанда да жағдай ұқсас: MOL желісі станцияларын ашық ұстаса да, жеке тұлғаларға 30 литр, заңды тұлғалар мен жүк көліктеріне 200 литр шектеу енгізді.
Аймақтық тағы бір ірі жанармай сатушы Shell компаниясы да сатуды шектеді. Бұл желінің де логистикалық мәселелерге тап болғаны хабарланды: көп еуропалық сұранысты қанағаттандыру үшін танкерлер жеткілікті мөлшерде жанармай әкеліп үлгере алмай жатыр.
Иран төңірегіндегі қақтығыс аясында әуе компанияларында билет қымбаттап, рейстер қысқарып жатқанын жаздық. Бұл жағдай бұзылуына әкеліп жатыр.