KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:33, 06 Наурыз 2026 | GMT +5

    Таяу Шығыстан 12 әуе рейсімен 3300-ден астам қазақстандық елге оралды - СІМ

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі құзырлы мемлекеттік органдармен бірлесіп, Таяу Шығыстан азаматтарымызды қайтару жұмыстарын жүргізіп жатыр.

    Таяу Шығыстан тағы 180 қазақстандық елге оралды
    Фото: Нұрбибі Теміртасова/Kazinform

    ҚР Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі таратқан ақпараттарған қарағанда, эвакуация басталғалы бері резидент және резидент емес әуе компанияларының жалпы саны 12 әуе рейсімен 3300-ден астам қазақстандық елге оралды.

    Әуе рейстерімен қатар, азаматтарды шығару жерүсті жолдары арқылы да жүзеге асырылып жатыр.

    Ирандағы дипломаттар 6 наурызда «Заркух» компаниясында жұмыс істейтін 7 Қазақстан азаматын иран-армян шекарасына жеткізуді жоспарлап отыр. Бұған дейін Тегеран мен Еревандағы дипломаттар Иран аумағында қалған «Заркух» компаниясының 34 қызметкерінің елден шығуын ұйымдастырып, олар автобуспен иран-армян шекарасын өтті. Жалпы Ираннан бүгінге дейін 52 Қазақстан азаматы елге қайтарылды.

    -Өңірдегі Қазақстанның дипломатиялық өкілдіктері эвакуация толық аяқталғанға дейін жергілікті жерде үйлестіру жұмыстарын жалғастырып, шиеленіс аймағындағы отандастарымызбен тұрақты байланыста болады,-делінген ҚР СІМ баспасөз қызметі таратқан ақпаратта.

    Осыған дейін Таяу Шығыс елдері аумағынан 2463 Қазақстан азаматы эвакуацияланғаны туралы жаздық.

     

    Тегтер:
    Қазақстанның сыртқы саясаты ҚР СІМ Таяу Шығыстағы ахуал
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум