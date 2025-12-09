Тайсон Мейвезермен жекпе-жегінің қайда және қашан өтетінін жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – Ауыр салмақтағы бұрынғы әлем чемпионы Майк Тайсон Флойд Мейвезермен болатын жекпе-жегі келесі жылдың наурыз айында Африкада өтетінін растады, деп хабарлайды Kazinform.
Танымал боксшылар арасындағы жекпе-жек туралы қыркүйек айында жарияланған болатын. Бірақ кездесудің өту-өтпеуі әсіресе Мейвезер 2026 жылы Мэнни Пакьяомен реванш өткізуді қарастырып жатқаны туралы хабарламаларға байланысты бірнеше ай бойы белгісіз болды. Дегенмен, Дублинде берген сұхбатында Тайсон жекпе-жекке арналған соңғы жоспарлары туралы баяндады.
- Ол наурыз айында Африкада өтеді. Бұл керемет жекпе-жек болады, ол барлық рекордтарды жаңартады және спорт тарихындағы ең ірі оқиғалардың біріне айналады, - деп мәлімдеді ол.
Тайсон жекпе-жектің өтпей қалуы мүмкін деген қауесеттерге қарамастан көрмелік жекпе-жекке дайындық жалғасып жатқанын, бірақ нақты күні мен орны әлі жарияланбағанын атап өтті.
Боксшылардың салмақ айырмашылығы 30 келіден (70 фунт) асатындықтан, жекпе-жек ресми болмайды. Тайсон 2024 жылы Джейк Полмен өткен жекпе-жегінде шамамен 104 келі (228,5 фунт) салмақта болды, ал Мэйвезер кәсіби рингке соңғы рет 2017 жылы шамамен 68 келі (149,5 фунт) салмақта шыққан. Спортшылардың екеуі де бұрынғы қалыптарынан алыс. Жекпе-жек кезінде Тайсон шамамен 60 жаста болады, ал одан 11 жас кіші Мэйвезер соңғы жылдары блогерлер мен шоу-бизнес тұлғаларымен көбіне көрмелік жекпе-жектер өткізіп келеді.
Сарапшылардың пікірінше, қаржылық келісімдер жекпе-жекті ұйымдастыруда маңызды рөл атқарды. Қолда бар мәліметке сәйкес, 48 жастағы Мейвезер келісімшартқа қол қойғаннан кейін айтарлықтай төлем алып үлгерген.
