KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:18, 14 Қараша 2025 | GMT +5

    Таза Қазақстан: Алматыда «Қағаз boom» экологиялық акциясы өтті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — 2025 жылғы 14 қараша күні Жетісу ауданының комьюнити-орталығында «Таза Қазақстан» республикалық акциясы аясында «Қағаз boom» экологиялық шарасы ұйымдастырылды.

    Таза Қазақстан: Алматыда «Қағаз boom» экологиялық акциясы өтті
    Фото: Алматының Жастар саясаты басқармасы

    Шараның негізгі мақсаты — қоғамда экологиялық мәдениетті дамыту, қалдықтарды сұрыптау дағдыларын қалыптастыру және тұрғындардың экосана деңгейін арттыру.

    Таза Қазақстан: Алматыда «Қағаз boom» экологиялық акциясы өтті
    Фото: Алматының Жастар саясаты басқармасы

    Акцияға аудан тұрғындары, жастар және студенттер белсенді қатысып, қажетсіз газет, журнал, картон және кеңсе қағаздарын тапсырды. Нәтижесінде шамамен 2 тоннаға жуық макулатура жиналып, арнайы қабылдау пунктіне жөнелтілді.

    Таза Қазақстан: Алматыда «Қағаз boom» экологиялық акциясы өтті
    Фото: Алматының Жастар саясаты басқармасы

    — Қоршаған ортаны қорғау — баршамызға ортақ жауапкершілік. Бүгінгі «Қағаз boom» акциясына тұрғындардың белсенді қатысуы олардың экологиялық мәдениетінің артып келе жатқанын көрсетеді. Біз алдағы уақытта да экологиялық бастамаларды дамытып, жастарды табиғатты аялауға баулуды жалғастырамыз, — деді Жетісу ауданы комьюнити орталығының жетекшісі Есен Абдихалық.

    Таза Қазақстан: Алматыда «Қағаз boom» экологиялық акциясы өтті
    Фото: Алматының Жастар саясаты басқармасы

    Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай экологиялық шаралар алдағы уақытта да тұрақты түрде өткізіліп, тұрғындарды табиғатты қорғау мәдениетіне кеңінен тартуға мүмкіндік береді.

    Тегтер:
    «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы Алматы Экология
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар