«Таза Қазақстан – Таза Астана»: Астана күніне орай БАҚ өкілдері арасында байқау жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM – «Астана Тазалық» ЖШС БАҚ өкілдері мен блогерлер арасында байқау жариялайды, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
«Таза Қазақстан – Таза Астана» байқауы республикалық «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы және Астана күні аясында өткізіледі.
Байқаудың негізгі мақсаты – елордадағы тазалық пен тәртіпті күн сайын қамтамасыз етіп жүрген коммуналдық қызметкерлердің еңбегін кеңінен насихаттау. Сонымен қатар жұмысшы мамандықтарының маңыздылығы мен беделін арттыру, Астана қаласының, оның шет аймақтары мен қала маңындағы елді мекендердің санитарлық жағдайын қамтамасыз ету тақырыбын жан-жақты ашу көзделеді. Атап айтқанда, қалдықтарды жинау және шығару, көшелерді, жолдарды, алаңдарды, тротуарлар мен қоғамдық аумақтарды қолмен және механикаландырылған түрде тазалау, су басудың алдын алу шараларын көрсетуге басымдық беріледі.
Байқауға отандық бұқаралық ақпарат құралдарының журналистері мен блогерлер қатыса алады.
Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі:
«Үздік телевизиялық материал»;
«Баспа басылымындағы үздік мақала»;
«Интернет-басылымдағы үздік жарияланым»;
«Әлеуметтік желідегі үздік жарияланым».
Байқауға мемлекеттік немесе орыс тілдерінде 2026 жылғы 1 мамыр мен 30 маусым аралығында жарияланған жұмыстар қабылданады.
Ұсынылатын жұмыс санына шектеу қойылмайды.
Жұмыстарды тәуелсіз комиссия бағалайды. Комиссия құрамына коммуналдық сала мамандары мен тәжірибелі журналистер кіреді. Қазылар алқасы төмендегі критерийлерге сүйене отырып бағалайды:
- берілген тақырыптың өзектілігі және сәйкестігі;
- тақырыпты ашу тереңдігі және ұсынылған ақпараттың шынайылығы;
- баяндау стилі;
- авторлық пайымның бірегейлігі.
Байқауға қатысу үшін материалдар келесі электронды пошта арқылы қабылданады: astana_tazalyk@mail.ru. Байланыс нөмірі: +7 700 259 2188.
Жұмыстарды қабылдау уақыты: 2026 жылғы 30 маусым, сағат 18:00-ге дейін (Астана уақытымен).
Байқау қорытындысы 2026 жылғы 2-3 шілде күндері жарияланады.
Жалпы жүлде қоры – 4 миллион теңге.
Еске сала кетейік, бұған дейін Мемлекет басшысының «Таза Қазақстан» акциясына белсене қатысқан азаматтарды марапаттағанын жазған едік.