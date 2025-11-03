«Таза Өскемен» мекемесінің экс-басшылары 120 млн теңге жымқырды деген күдікке ілінді
АСТАНА. KAZINFORM – Қаржылық мониторинг агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «Таза Өскемен» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының бұрынғы басшылығына қатысты бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр.
Күдіктілердің қатарында кәсіпорынның бұрынғы директоры, оның орынбасары және жеке кәсіпкер бар.
Тергеу мәліметінше, күдіктілер 2022-2023 жылдары лауазымдық өкілеттіктерін пайдаланып, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізбестен, бюджет қаражатын өздерімен байланысы бар коммерциялық құрылымдардың есепшоттарына жүйелі түрде заңсыз аударып отырған.
- Қылмыстық схеманың мәні материалдарды жеткізу және техниканы жалға алу бойынша жалған құжаттар рәсімдеуге негізделген. Құжаттарда жол жөндеуге арналған битум мен құм сатып алу, суды соруға арналған техника жалдау, сондай-ақ бұрын орнатылған 23 аялдама павильонын жасауға қажетті материалдарды алу туралы жалған деректер көрсетілген, - деп жазды ведомстводан.
Кейін бұл қаражат жеке кәсіпкер арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылып, схемаға қатысушылар арасында бөлінген.
Келтірілген залалдың жалпы сомасы 120 млн теңгеден асты.
Тергеу барысында күдіктілердің қылмыстық жолмен алынған табысына сатып алынған мүлік анықталды: Өскемен қаласындағы элиталық тұрғын үй кешенінен пәтер, BMW X6M және Subaru Forester маркалы автокөліктер, сондай-ақ жер учаскелері. Бұл мүлікке сот санкциясымен тыйым салынды.
Кәсіпорынның бұрынғы директорына қатысты бұлтартпау шарасы ретінде екі ай мерзімге қамауға алу түріндегі шара қолданылды.
Тергеу жалғасуда.
ҚР Қылмыстық-процессуалдық кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілуге жатпайды.
