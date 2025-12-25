Тәжік-ауған шекарасында төрт жаңа шекара бекеті ашылды
АСТАНА. KAZINFORM – Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон Қорғаныс министрлігіне барып, Ауғанстанмен шекарадағы төрт шекара бекетін қашықтан ашты, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Тәжікстан басшысы баспасөз қызметінің хабарлауынша, шекара бекеттері Ауғанстанмен мемлекеттік шекараның осы биік таулы және қиын учаскесінде алғаш рет салынды. Олардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін 70 шақырымнан астам созылып жатқан жаңа автомобиль жолы, сондай-ақ басқа да қосалқы инфрақұрылымдар салынды.
Ведомство кейінгі екі-үш жылда 80 жаңа шекара бекеті салынып, техника мен жабдықтар, сондай-ақ барлық әскери, қызметтік және тұрмыстық заттармен жабдықталғанын қосып өтті.
Қызмет көрсету үшін қажетті жағдайлар, соның ішінде сарбаздарға арналған казармалар, асханалар, моншалар, жылыту жүйелері және жаттығу алаңдарын жасаумен қатар офицерлер мен олардың отбасылары үшін бөлек тұрғын үйлер салынды.
Тәжікстан басшысы бұған дейін тәжік-ауған шекарасында қауіпсіздік шараларын күшейтуді тапсырғанын жаздық.