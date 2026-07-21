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    Тәжікстан экономикасы 8,2%-ға өсті

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында Тәжікстанның жалпы ішкі өнімі (ЖІӨ) 8,8 млрд АҚШ долларына жетіп, экономиканың өсу қарқыны 8,2%-ды құрады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Душанбедегі меншікті тілшісі.

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    Фото: Тәжікстанның экономика министрлігі

    Баспасөз мәслихатында Тәжікстанның Экономикалық даму және сауда министрі Абдурахмон Абдурахмонзода жаһандық және өңірлік күрделі сын-қатерлерге қарамастан, 2026 жылдың алғашқы алты айында ұлттық экономика оң өсім көрсеткенін айтты.

    — Жалпы ішкі өнімнің нақты өсімі 8,2%-ды құрады. Оның көлемі 81,7 млрд сомониге жетті. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 10,8 млрд сомониге артық, — деді министр.

    Оның айтуынша, ұлттық экономиканың өсімі негізінен өнеркәсіп өндірісінің 14,1%-ға, ауыл шаруашылығының 7,2%-ға, ақылы қызмет көрсету көлемінің 10,6%-ға, инвестициялардың 18,4%-ға, тауар айналымының 26,1%-ға, жүк тасымалының 14,7%-ға және жолаушылар тасымалының 8%-ға ұлғаюы есебінен қамтамасыз етілген.

    — Инфляция деңгейі 2,4%-ды құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,6 пайыздық тармаққа жоғары. Осы кезеңдегі инфляция негізінен азық-түлік тауарлары бағасының 2,6%-ға, азық-түлікке жатпайтын тауарлар бағасының 1,7%-ға және қызмет көрсету бағасының 3,8%-ға өсуіне байланысты болды, — деді Абдурахмон Абдурахмонзода.

    Бұған дейін хабарланғандай, 2026 жылдың алғашқы жартысында Тәжікстанда болған табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар ел экономикасына 52,8 млн сомони (шамамен 5,7 млн АҚШ доллары) көлемінде шығын келтіргені белгілі.

    Орталық Азия Әлем жаңалықтары Тәжікстан
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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