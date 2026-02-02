KZ
    23:15, 02 Ақпан 2026 | GMT +5

    Тәжікстанда 2025 жылы 5 тоннадан астам есірткі тәркіленді

    АСТАНА. KAZINFORM – Тәжікстанда 2025 жылы 5 тоннадан астам есірткі тәркіленді. Бұл туралы қорытынды баспасөз мәслихатында ТР Есірткіні бақылау агенттігінің директоры Зафар Самад мәлім етті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    есірткі
    Фото: Абай облысының полиция департаменті

    Спикердің айтуынша, елде есірткі айналымымен байланысты 1 003 қылмыс анықталған. Құрамында 88 адамы бар есірткімен айналысатын 44 қылмыстық топтың жолы кесілді.

    - Барлық құқық қорау және күштік құрылымдардың күшімен Тәжікстанда өткен жылы 5,28 тонна есірткі тәркіленді. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 899 келіге немесе 21 пайызға көп, - деді Хафар Самад.

    Журналистермен кездесуден соң, Агенттік өкілдері біткен қылмыстық істер бойынша заттай дәлел болған 316 келі есірткіні өртеді.

    Осыған дейін Тәжікстанның электронды темекіге тыйым салғаны туралы жаздық.

     

    Айдар Оспаналиев
