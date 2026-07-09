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    Тәжікстанда 5,3 балдық жер сілкінісі болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Сейсмологтар бүгін 5,3 магнитудалы жер сілкінісін тіркеді. Бұл туралы Қазақстан Ұлттық деректер орталығы хабарлады.

    Қазақстандық сейсмологтар Тәжікстан аумағында тағы да жер сілкінісін тіркеді
    Фото: Анадолы

    ҚР Ұлттық ядролық орталығы Геофизикалық зерттеулер институты Қазақстан деректер орталығының жедел деректеріне сәйкес, жер сілкінісі 2026 жылдың 9 шілдесінде Астана уақыты бойынша таңғы сағат 6:15-те Тәжікстан аумағында тіркелген.

    Эпицентрдің координаттары: солтүстік ендік 38,57 градус, шығыс бойлық 73,90 градус. Магнитудасы mb = 5,3. Энергетикалық класы K = 11,9. Тереңдігі h = 205 км.

    Айта кетейік, Венесуэлада болған екі жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 3 811 адамға жетті, 16 740 адам жарақат алды, ал мыңдаған тұрғын әлі де баспанасыз қалып отыр. 


    Оқиға Тәжікстан Жер сілкінісі
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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