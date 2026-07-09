Тәжікстанда 5,3 балдық жер сілкінісі болды
АСТАНА. KAZINFORM – Сейсмологтар бүгін 5,3 магнитудалы жер сілкінісін тіркеді. Бұл туралы Қазақстан Ұлттық деректер орталығы хабарлады.
ҚР Ұлттық ядролық орталығы Геофизикалық зерттеулер институты Қазақстан деректер орталығының жедел деректеріне сәйкес, жер сілкінісі 2026 жылдың 9 шілдесінде Астана уақыты бойынша таңғы сағат 6:15-те Тәжікстан аумағында тіркелген.
Эпицентрдің координаттары: солтүстік ендік 38,57 градус, шығыс бойлық 73,90 градус. Магнитудасы mb = 5,3. Энергетикалық класы K = 11,9. Тереңдігі h = 205 км.
Айта кетейік, Венесуэлада болған екі жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 3 811 адамға жетті, 16 740 адам жарақат алды, ал мыңдаған тұрғын әлі де баспанасыз қалып отыр.