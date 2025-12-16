KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    23:58, 16 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Тәжікстанда азық-түлік қауіпсіздігі 85%-ға жуықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Тәжікстанда азық-түлік қауіпсіздігі 85%-ға жетті. Бұл туралы бүгін ел парламентіне жолдаған жыл сайынғы Жолдауында Тәжікстан Республикасының президенті Эмомали Рахмон мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Всемирный день продовольствия
    Коллаж: Kazinform / DALL-E

    Мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы қызметкерлеріне жанқиярлық еңбегі мен саланы дамытуға қосқан зор үлесі үшін алғыс білдірді.

    Оның айтуынша, жаһандық климаттық өзгерістерге қарамастан, 2025 жылы ауыл шаруашылығы өнімінің өндірісі 8,5%-ға артқан.

    — 2025 жыл соңғы онжылдықтардағы ең ыстық жыл болды, алайда ауыл шаруашылығы өндірушілері барлық қиындықтарды еңсеріп, оң нәтижелерге қол жеткізді, — деді Эмомали Рахмон.

    Ол азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін стратегиялық қорлар қалыптастырудың маңызын атап өтті, оның ішінде екі жылға жететін азық-түлік резервін құру қажеттігін айтты.

    Бұған дейін Тәжікстан 2037 жылға қарай толығымен «жасыл» елге айналуды жоспарлап отырғаны хабарланды.

