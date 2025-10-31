KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    23:40, 31 Қазан 2025 | GMT +5

    Тәжікстанда ежелгі қала табылды

    ДУШАНБЕ. KAZINFORM – Тәжікстанның Хатлон облысында археологтар ежелгі қала орнын анықтады. Қазба барысында құнды тарихи жәдігерлер табылған, деп хабарлайды агенттіктің тілшісі.

    Тәжікстан Республикасының тарихи-мәдени мұраларды қорғау агенттігі
    Фото: Тәжікстан Республикасының тарихи-мәдени мұраларды қорғау агенттігі

    Тәжікстан Республикасының тарихи-мәдени мұраларды қорғау агенттігінің мәліметінше, табылған Андичароғ елді мекені көне Хуттал аймағының бір бөлігі болып саналады. Бұл ортағасырлық княздік біздің заманымыздың VII-XVI ғасырларында қазіргі Тәжікстан аумағында гүлденген.

    – Елді мекеннің орталық алаңы шамамен 14 гектарды қамтиды. Қазба жұмыстары кезінде 100-ден астам археологиялық артефакт табылды. Олардың қатарында көне тиындар, керамика, ағаш ою және ұсталық бұйымдар бар. Сондай-ақ бұл аумақта егіншілік іздері — қол және су диірмендері анықталды, – деді агенттік директоры Шерали Ходжазода.

    Тәжікстан Республикасының тарихи-мәдени мұраларды қорғау агенттігі
    Фото: Тәжікстан Республикасының тарихи-мәдени мұраларды қорғау агенттігі

    Бұған дейін ресейлік палеонтологтар Тәжікстан аумағынан үйрек тұмсықты динозаврдың бас сүйегінің сынығын тапқаны хабарланған болатын.

    Тегтер:
    Тарих Әлем Тәжікстан
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
