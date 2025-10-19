Тәжікстанда Мехргон егін жинау мерекесі тойланып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Тәжікстан астанасында мерекелік іс-шаралар, концерттер, халық шығармашылығы көрмелері, дәстүрлі ойындар мен тәтті өнімдер – алтын күздің ежелгі символы – Мехргон егін жинау науқанын тойлаудың бір бөлігі, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Мехргон күні ел тұрғындары жақсы өнім үшін бір-біріне алғыс айтып, молшылық болсын деп тілек тілейді. Сондықтан бұл мереке жыл сайын салтанатты түрде тойланады.
Қазіргі уақытта елде жаппай мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Душанбеде басты шара елорданың орталық Фирдавси саябағында өтуде. Саябақтың кіреберісін жемістер мен көкөністерден тұратын пирамидалар безендіреді. Мұнда дәстүрлі жәрмеңке ашылды. Елдің түкпір-түкпірінен диқандар өнімін әкелді. Мұндағы тұрғындар мен қала қонақтары жәрмеңке ашылмай жатып-ақ орталыққа жинала бастады.
Қарнай, дойра, дутар дыбыстары мерекенің басталуын білдіреді. Мехргонды мадақтаған әуендер мен әндер естіледі. Фольклорлық-этнографиялық топтар өздерінің әндері мен билері арқылы тәжік ұлттық мәдениетінің ерекше шығыстық дәмі мен байлығын көрсетеді.
Ұлттық тағамдар көрмесінде келушілерді шығыс қонақжайлылығымен қарсы алып, алтын қоңыр самбасаны, жаңа піскен құртобы — қат-қабат шелпектен, жаңа піскен көкөністерден, май мен қышқыл йогурттан жасалған тағамды және, әрине, палауды тамашалады. Сондай-ақ ет пен тау шөптерінен жасалған тағамдар болды.
— Бауырлас Тәжікстан халқының осындай тамаша және ежелгі фестивалінің куәсі болғаныма өте қуаныштымын. Душанбеде демалыста жүргенде бұл фестивальге қатысудың сәті түсті. Бұл жерде мен тәжік халқының тарихымен, мәдениетімен және рухани құндылықтарымен тереңірек танысуға мүмкіндік алдым, - деп өз әсерімен бөлісті жерлесіміз Гүлмира Осанова.
Мехргонның негізгі рәміздері адамдар мен табиғат арасындағы ризашылық, тепе-теңдік және үйлесімділік идеяларын көрсетеді. Жаңа егіннің жемістері – алма, жүзім, анар, бидай, бал, жаңғақтар мерекелік дастарқандарға қойылады. Бұл – молшылықтың белгісі.
Мерекенің түсі – күлгін немесе қызғылт сары түсті, бұл – күзгі уақытпен байланысты. Адамдар жаңа киім киеді, отбасылық дастарқан жайылып, бір-біріне сыйлықтарын береді.
Мехр идеясы – достық пен сүйіспеншілік әлеуметтік және рухани принцип ретінде ерекше орын алады.
Қазіргі Тәжікстанда Мехргон мәдени жаңғыруды бастан кешіріп жатыр. Атап айтқанда ол 2009 жылы президент Эмомали Рахмонның бастамасымен қайта жанданды. 2017 жылы Мехргон мерекесі Тәжікстанның материалдық емес мәдени мұралар тізіміне енгізілді, сонымен қатар ЮНЕСКО тізіміне енгізу қарастырылды.